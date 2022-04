மாவட்ட செய்திகள்

ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீட்டில் 100 லிட்டர் டீசல்- இரும்பு குழாய்கள் திருட்டு + "||" + Theft of 100 liters of diesel-iron pipes in the house of the panchayat leader

ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீட்டில் 100 லிட்டர் டீசல்- இரும்பு குழாய்கள் திருட்டு