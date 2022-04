மாவட்ட செய்திகள்

பொன்னேரி நகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும்- திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டர் + "||" + Sewerage project in Ponneri municipality will come into effect soon- Tiruvallur District Collector Information

பொன்னேரி நகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும்- திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டர்