மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் அருகே வகுப்பறையில் பாம்பு இருப்பதாகக் கூறி பள்ளியை பூட்டிய பொதுமக்கள் + "||" + The public locked the school claiming there was a snake in the classroom

திருப்பத்தூர் அருகே வகுப்பறையில் பாம்பு இருப்பதாகக் கூறி பள்ளியை பூட்டிய பொதுமக்கள்