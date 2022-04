மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் சிகரெட் வடிவ மிட்டாய் விற்றால் கடை மூடப்படும்: உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் + "||" + The shop will be closed if cigarette shaped candy is sold

தூத்துக்குடியில் சிகரெட் வடிவ மிட்டாய் விற்றால் கடை மூடப்படும்: உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்