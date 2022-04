மாவட்ட செய்திகள்

மும்முனை மின்சாரம் இல்லாததால் நெல் நடவு செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் தவிப்பு + "||" + Farmers suffer from not being able to plant paddy

மும்முனை மின்சாரம் இல்லாததால் நெல் நடவு செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் தவிப்பு