மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 2½ லட்சம் இளைஞர்களுக்கு சுயதொழில் புரிய பயிற்சி; பசவராஜ் பொம்மை அறிவிப்பு + "||" + Training for 20 lakh youth to become self-employed

கர்நாடகத்தில் 2½ லட்சம் இளைஞர்களுக்கு சுயதொழில் புரிய பயிற்சி; பசவராஜ் பொம்மை அறிவிப்பு