மசூதிகளில் ஒலிப்பெருக்கிகள் பயன்பாடு பிரச்சினைக்கு நல்லிணக்க தீர்வு-பசவராஜ் பொம்மை

மாவட்ட செய்திகள்

மசூதிகளில் ஒலிப்பெருக்கிகள் பயன்பாடு பிரச்சினைக்கு நல்லிணக்க தீர்வு-பசவராஜ் பொம்மை + "||" + Reconciliation solution to the problem of the use of loudspeakers in mosques

மசூதிகளில் ஒலிப்பெருக்கிகள் பயன்பாடு பிரச்சினைக்கு நல்லிணக்க தீர்வு-பசவராஜ் பொம்மை