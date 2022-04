மாவட்ட செய்திகள்

அணைக்கட்டு அருகே ஆசிரிைய வீட்டில் 20 பவுன் நகை, ரூ.50 ஆயிரம் கொள்ைள + "||" + 20 pounds of jewelery at the teacher's house, Rs 50,000

