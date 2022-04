மாவட்ட செய்திகள்

கார்பைட் கல் மூலம் பழுக்க வைத்த 150 கிலோ எலுமிச்சை பழங்கள் பறிமுதல் + "||" + Seizure of 150 kg of lemons ripened with carbide stone

கார்பைட் கல் மூலம் பழுக்க வைத்த 150 கிலோ எலுமிச்சை பழங்கள் பறிமுதல்