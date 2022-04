மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் கல்லூரி வாகனம் மோதி மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றவர் சாவு + "||" + Death of a motorcyclist in a collision with a private college vehicle

தனியார் கல்லூரி வாகனம் மோதி மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றவர் சாவு