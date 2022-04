மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளியில் வகுப்பறை கட்டிடம் பழுதானதால் மரத்தடியில் கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் + "||" + Students studying under a tree as the classroom building in a government school is in disrepair

