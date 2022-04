மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கையில் இருந்து மேலும் 18 பேர் தனுஷ்கோடி, ராமேசுவரத்திற்கு வந்தனர் + "||" + Another 18 people from Sri Lanka came to Dhanushkodi and Rameswaram

இலங்கையில் இருந்து மேலும் 18 பேர் தனுஷ்கோடி, ராமேசுவரத்திற்கு வந்தனர்