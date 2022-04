மாவட்ட செய்திகள்

மயான பாதைக்கு 22 பேர் நிலம் வழங்கியதால் முடிவுக்கு வந்த 30 ஆண்டு பிரச்சினை + "||" + The 30 year issue ended with 22 people donating land to the cemetery

மயான பாதைக்கு 22 பேர் நிலம் வழங்கியதால் முடிவுக்கு வந்த 30 ஆண்டு பிரச்சினை