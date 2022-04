மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சியில் தான் “பெண்களின் வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன”கனிமொழி எம்.பி. பெருமிதம் + "||" + Various programs were brought up for the development of women

தி.மு.க. ஆட்சியில் தான் “பெண்களின் வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன”கனிமொழி எம்.பி. பெருமிதம்