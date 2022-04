மாவட்ட செய்திகள்

மசூதியை புனரமைக்கும் போது இந்து கோவில்களின் அடையாளங்கள் கண்டுபிடிப்பு; ஆய்வு முடியும் வரை புதுப்பிக்க தடை விதித்து கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Discovery of symbols of Hindu temples during the reconstruction of the mosque

மசூதியை புனரமைக்கும் போது இந்து கோவில்களின் அடையாளங்கள் கண்டுபிடிப்பு; ஆய்வு முடியும் வரை புதுப்பிக்க தடை விதித்து கலெக்டர் உத்தரவு