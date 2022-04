மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே ரெயிலில் இருந்து தவறி விழுந்த பிளஸ்-2 மாணவர் சாவு + "||" + Plus-2 student killed after falling off train near Gummidipoondi

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே ரெயிலில் இருந்து தவறி விழுந்த பிளஸ்-2 மாணவர் சாவு