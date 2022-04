மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவல் முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அரசு மருத்துவமனையில் தயார் நிலையில் படுக்கை வசதி + "||" + Bed facility at Government Hospital ready as a precautionary measure against corona spread

கொரோனா பரவல் முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அரசு மருத்துவமனையில் தயார் நிலையில் படுக்கை வசதி