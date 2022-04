மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில்லா தமிழகம் திட்டத்தில் 50,552 பேர் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளனர்; அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி + "||" + 50,552 people have been saved under the Accident Free Tamil Nadu project; Interview with Minister Ma Subramanian

விபத்தில்லா தமிழகம் திட்டத்தில் 50,552 பேர் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளனர்; அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி