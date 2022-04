மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டத்திற்கு தமிழக அரசு அனுமதி அளிக்கக்கூடாதுதுரை.ரவிக்குமார் எம்.பி. பேட்டி + "||" + The Government of Tamil Nadu should not give permission for a project to extract hydrocarbons

தமிழகத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டத்திற்கு தமிழக அரசு அனுமதி அளிக்கக்கூடாதுதுரை.ரவிக்குமார் எம்.பி. பேட்டி