மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் மின்வெட்டுக்கு மத்திய அரசுதான் காரணம்;விஜய்வசந்த் எம்.பி. குற்றச்சாட்டு + "||" + The central government is to blame

தமிழகத்தில் மின்வெட்டுக்கு மத்திய அரசுதான் காரணம்;விஜய்வசந்த் எம்.பி. குற்றச்சாட்டு