மாவட்ட செய்திகள்

அண்ணன் மகனை கத்தியால் வெட்டியவருக்கு அபராதம் விதித்து திருத்தணி கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Attacked person to life in prison for court order

அண்ணன் மகனை கத்தியால் வெட்டியவருக்கு அபராதம் விதித்து திருத்தணி கோர்ட்டு தீர்ப்பு