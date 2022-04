மாவட்ட செய்திகள்

சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் நீர் மட்டம் வெகுவாக குறைந்தது + "||" + The water level of the lakes supplying drinking water to Chennai is very low

சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் நீர் மட்டம் வெகுவாக குறைந்தது