மாவட்ட செய்திகள்

சின்னசேலம் அருகே மஞ்சள் ஏற்றி சென்ற மினி லாரி கவிழ்ந்ததுவிவசாயிகள் 6 பேர் படுகாயம் + "||" + Near Chinnasalem The mini truck carrying the yellow overturned 6 farmers were injured

சின்னசேலம் அருகே மஞ்சள் ஏற்றி சென்ற மினி லாரி கவிழ்ந்ததுவிவசாயிகள் 6 பேர் படுகாயம்