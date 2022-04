மாவட்ட செய்திகள்

பொன்னமராவதி அருகேவீடு கட்ட வாணம் தோண்டும் போது 7½ பவுன் தங்க நாணயங்கள் கண்டெடுப்பு + "||" + Discovery of 70 pound gold coins while digging to build a house

பொன்னமராவதி அருகேவீடு கட்ட வாணம் தோண்டும் போது 7½ பவுன் தங்க நாணயங்கள் கண்டெடுப்பு