மாவட்ட செய்திகள்

அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.1½ லட்சம் மோசடி + "||" + Rs 10 lakh fraud by claiming that the government will buy the job

அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.1½ லட்சம் மோசடி