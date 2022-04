மாவட்ட செய்திகள்

ஆத்திகுளத்தில் பழுதடைந்த ஆரம்ப சுகாதார நிலைய கட்டிடம் விரைவில் சீரமைக்கப்படும்: கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் + "||" + The dilapidated primary health center building at Attikulam will be renovated soon

