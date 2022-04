மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் 1-ந் தேதி கிராம சபை கூட்டம் + "||" + Village council meeting on 1st in all panchayats

