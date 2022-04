மாவட்ட செய்திகள்

பேட்டரியை விழுங்கிய 4 வயது சிறுமி ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை + "||" + A 4-year-old girl who swallowed a battery is in intensive care at the hospital

பேட்டரியை விழுங்கிய 4 வயது சிறுமி ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை