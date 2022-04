மாவட்ட செய்திகள்

நாம் தமிழர் கட்சியினர் ஒப்பாரி வைத்து ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + We the Tamil party protested by handing over

நாம் தமிழர் கட்சியினர் ஒப்பாரி வைத்து ஆர்ப்பாட்டம்