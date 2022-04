மாவட்ட செய்திகள்

புதிய பஸ் நிலையத்திற்கு எதிர்ப்பு: வீடு, கடைகளில் கருப்புக்கொடி கட்டி போராட்டம் + "||" + struggle to build black flags in houses and shops

புதிய பஸ் நிலையத்திற்கு எதிர்ப்பு: வீடு, கடைகளில் கருப்புக்கொடி கட்டி போராட்டம்