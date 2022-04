மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா 4-ம் அலையை தடுக்க தகுதியான அனைவரும் அச்சமின்றி தடுப்பூசி போட வேண்டும்;கலெக்டர் எச்.கிருஷ்ணனுண்ணி வேண்டுகோள் + "||" + all are should be taken vaccine

