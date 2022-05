மாவட்ட செய்திகள்

அமாவாசையையொட்டி கோத்தகிரி கருமாரியம்மன் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு + "||" + Special worship at Kotagiri Karumariamman Temple on the occasion of the new moon

அமாவாசையையொட்டி கோத்தகிரி கருமாரியம்மன் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு