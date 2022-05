மாவட்ட செய்திகள்

மாநில கலை இலக்கிய போட்டியில் ஆதித்தனார் கல்லூரி மாணவர்கள் சாதனை + "||" + Adithyanar College students' achievement in the state art and literature competition

மாநில கலை இலக்கிய போட்டியில் ஆதித்தனார் கல்லூரி மாணவர்கள் சாதனை