மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில் சித்த மருத்துவ கல்லூரி அமைக்கப்படும்அமைச்சர் மா.சுப்பிரணியம் தகவல் + "||" + Siddha Medical College will be set up at Namakkal

நாமக்கல்லில் சித்த மருத்துவ கல்லூரி அமைக்கப்படும்அமைச்சர் மா.சுப்பிரணியம் தகவல்