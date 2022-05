மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக பகுதிகளை மராட்டியத்துடன் இணைக்கும் போராட்டத்துக்கு முழு ஆதரவு- துணை முதல்-மந்திரி அஜித் பவார் பேச்சு + "||" + Will support fight to include Marathi speaking Karnataka areas in Maha

கர்நாடக பகுதிகளை மராட்டியத்துடன் இணைக்கும் போராட்டத்துக்கு முழு ஆதரவு- துணை முதல்-மந்திரி அஜித் பவார் பேச்சு