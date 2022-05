மாவட்ட செய்திகள்

வாரச்சந்தை நடைபெறும் இடத்தில் உயர்மின் கோபுர விளக்கு அமைத்துத்தர வேண்டும் + "||" + High-rise tower lighting should be installed at the place where the weekly market is held

வாரச்சந்தை நடைபெறும் இடத்தில் உயர்மின் கோபுர விளக்கு அமைத்துத்தர வேண்டும்