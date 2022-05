மாவட்ட செய்திகள்

உப்பள்ளி கலவர வழக்கில் கைதான154 பேருக்கு மே 13-ந் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் நீட்டிப்பு + "||" + Extension of court custody to 154 till May 13

உப்பள்ளி கலவர வழக்கில் கைதான154 பேருக்கு மே 13-ந் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் நீட்டிப்பு