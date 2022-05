மாவட்ட செய்திகள்

மும்பையில் இருந்து துர்காபூர் சென்ற- விமானம் தரையிறங்கும்போது குலுங்கியதில் 15 பேர் காயம் + "||" + Fifteen people were injured in the crash when the plane landed

