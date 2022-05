மாவட்ட செய்திகள்

அறந்தாங்கி அருகேவெறிநாய் கடித்த பசுமாட்டை மயக்க மருந்து ெசலுத்தி பிடித்தனர் 

The cow that was bitten by the rabies was caught under anesthesia

