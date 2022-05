மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் அருகேதென்பெண்ணை ஆற்றில் சங்ககால உறைகிணறுகள் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Near Villupuram Discovery of Sanskrit boreholes in the South Indian River

விழுப்புரம் அருகேதென்பெண்ணை ஆற்றில் சங்ககால உறைகிணறுகள் கண்டுபிடிப்பு