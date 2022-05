மாவட்ட செய்திகள்

ரம்ஜான் பண்டிகையையொட்டி மசூதிகள், ஈத்கா மைதானத்தில் சிறப்பு தொழுகை + "||" + Special prayers at mosques and Eid grounds on the occasion of Ramjan

ரம்ஜான் பண்டிகையையொட்டி மசூதிகள், ஈத்கா மைதானத்தில் சிறப்பு தொழுகை