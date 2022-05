மாவட்ட செய்திகள்

சப் இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 2 பேர் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம் + "||" + Two persons, including a sub-inspector, were transferred to the Armed Forces

சப் இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 2 பேர் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம்