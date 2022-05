மாவட்ட செய்திகள்

பிரியாணி செய்யும் போது சிலிண்டரில் கியாஸ் கசிந்து 2 பேருக்கு தீக்காயம் + "||" + Gas leaked in the cylinder while making biryani and 2 people were burnt

