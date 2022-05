மாவட்ட செய்திகள்

ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் ரூ.2 லட்சத்துக்கு தேங்காய் ஏலம் + "||" + Coconut auctioned for Rs 2 lakh at the regular sales hall

ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் ரூ.2 லட்சத்துக்கு தேங்காய் ஏலம்