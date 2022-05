மாவட்ட செய்திகள்

குவைத் நாட்டில் சிக்கிய பெண் பத்திரமாக மீட்பு: தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனருக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் + "||" + Safeguarded woman rescued in Kuwait: Tambaram thanks Commissioner of Police in person

குவைத் நாட்டில் சிக்கிய பெண் பத்திரமாக மீட்பு: தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனருக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார்