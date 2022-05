மாவட்ட செய்திகள்

வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் ஊழியரை தாக்கிய வெள்ளைப்புலி - காயத்துடன் உயிர் தப்பினார் + "||" + At the Vandalur Zoo White tiger attacks employee - Survived with injury

வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் ஊழியரை தாக்கிய வெள்ளைப்புலி - காயத்துடன் உயிர் தப்பினார்