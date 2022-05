மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்குடி அருகே விஷ பூச்சிகளிடம் இருந்து காக்க கிராம மக்கள் வழிபாடு + "||" + worship of the villagers to protect them from poisonous insects

காரைக்குடி அருகே விஷ பூச்சிகளிடம் இருந்து காக்க கிராம மக்கள் வழிபாடு