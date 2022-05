மாவட்ட செய்திகள்

இறந்த விவசாயிகள் பெயரில் பயிர்க்கடன் பெற்று ரூ.1½ கோடி மோசடி + "||" + Fraud in obtaining crop loan in the name of deceased farmers

இறந்த விவசாயிகள் பெயரில் பயிர்க்கடன் பெற்று ரூ.1½ கோடி மோசடி