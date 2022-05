மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 16 பெண்கள் மீது திராவகம் வீச்சு; அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + Fluid delivery to 16 women in Bangalore in last 4 years

பெங்களூருவில் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 16 பெண்கள் மீது திராவகம் வீச்சு; அதிர்ச்சி தகவல்