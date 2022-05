மாவட்ட செய்திகள்

ஓமலூர் அருகே கிணற்றில் குளித்த செங்கல் சூளை உரிமையாளர் பலி + "||" + Brick kiln owner killed after bathing in well near Omalur

ஓமலூர் அருகே கிணற்றில் குளித்த செங்கல் சூளை உரிமையாளர் பலி